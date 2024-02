Einsatz bei Innenstadt-Hotel: Person aus drittem Stock gerettet

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 10:43 / ©BF Klagenfurt

In den frühen Nachtstunden kurz vor 22 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einer Personenrettung in einem Hotelbetrieb in der Innenstadt alarmiert. „Die Lage vor Ort situierte sich dahingehend, dass aufgrund der engen baulichen Gegebenheiten des Altbestandes der Abtransport des Patienten nicht über das Treppenhaus möglich war“, berichtet die BF Klagenfurt.

Drehleiter im Einsatz

An diesem Punkt kam die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz. Unter Absprache mit dem Roten Kreuz wurde die Person dann aus dem dritten Stock gerettet. „Unter Zuhilfenahme der Absturzsicherung wurde auf engsten Raum die Person sicher mittels beigestellter Krankentrage des Rettungsdienstes über die Drehleiter auf Straßenniveau ins Freie verbracht“, so die Feuerwehr abschließend.