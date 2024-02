„Demo gegen Rechts“ findet heute in Graz statt

Das Bündnis für Menschenrechte und Demokratie ruft am heutigen Samstag unter dem Motto „Demokratie verteidigen!“ zum Protest gegen Rechtsextremismus auf. Die Kundgebung beginnt um 15 Uhr am Hauptbahnhof/Europaplatz. Die Protestierenden ziehen anschließend gegen 15.30 Uhr durch die Annenstraße zum Hauptplatz (Ankunft ca. 16.30 Uhr), wo es Redebeiträge von mehreren Organisationen und verschiedene künstlerische Beiträge geben wird. Zum Abschluss gibt es gegen 18 Uhr ein Lichtermeer.

Ich glaube für viele von uns sind die Geschehnisse der letzten Zeit besorgniserregend. Umso schöner ist es zu sehen, wie viele Menschen und Organisationen sich in so kurzer Zeit mit uns solidarisiert haben! Wir haben mittlerweile über 130 Solidaritätserklärungen von Klima-, Feminismus-, Menschenrechtsgruppierungen, bis hin zu Kulturorganisationen. Als Zivilgesellschaft dürfen wir nicht still sein! Also lasst uns gemeinsam aufstehen!

Alena Zöch, Umweltaktivistin