Brandalarm: GerÃ¤tehÃ¼tte fing Flammen, die sich rasant ausbreiteten

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 11:59 / ©Feuerwehr Neudorf Großpesendorf

Nächtlicher Alarm für die Feuerwehren: In der Neudorfer Ortsmitte kam es um 4.25 Uhr zu einem Carportbrand. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass der Brand von einer kleinen Gerätehütte auf das angrenzende Carport übergegriffen hatte. Mit dem HD-Strahlrohr erfolgte ein erster schneller Löschangriff, so konnte der Brand eingedämmt und weiterer Schaden verhindert werden.

Kurzzeitige Straßensperre

Die FF Preßguts bekämpfte mit Atemschutz dann bis zum vollständigen „Brand aus“ die letzten Glutnester. Während der Brandbekämpfung wurde kurzeitig eine Straßensperre vorgenommen, damit durch den Löschfahrzeug-Trupp die Wasserversorgung durch eine Zubringleitung vom Hydranten bis zum Hilfeleistungslöschfahrzeug errichtet werden konnte. „Im weiteren Einsatzverlauf konnte dann auf eine wechselseitige Sperre umgestellt werden. Da keine Glutnester mehr mit der Wärmebildkamera entdeckt werden konnten, war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt“, heißt des von der FF Neudorf Großpesendorf.