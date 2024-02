„Bei den Kindern darf nicht gespart werden“: Zu wenig Schülerlotsen in Graz?

Sie sorgen dafür, dass Kinder sicher über die Straße kommen: An 21 Grazer Örtlichkeiten sind derzeit in den Morgenstunden und an zwei Standorten auch zu Mittag Schülerlotsen im Einsatz. Die dabei entstehenden Kosten in der Höhe von 285.000 Euro werden vom Straßenamt getragen. Wird eine Kreuzung mit einer Ampel ausgestattet, so können Schülerlotsen für andere Standorte verfügbar werden, heißt es von der Stadt Graz.

So werden die Schülerlotsen verteilt

Um die frei werdenden Schülerlotsen tatsächlich dort einsetzen zu können, wo sie aus Gründen der Verkehrssicherheit und ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend am dringendsten benötigt werden, werden die gewünschten Örtlichkeiten im Rahmen einer standardisierten Verkehrsuntersuchung anhand eines Kriterienkatalogs geprüft und eine Punktewertung vergeben. Dabei gilt: je höher die erreichten Punkte, desto dringlicher der Bedarf nach einem Schülerlotsen. Ein Zusatzantrag der ÖVP, wonach die Wünsche weiterer Schulen zusätzlich erhoben und geprüft werden sollen, fand keine Mehrheit im Stadtsenat.

ÖVP: „Bei der Sicherheit unserer Kinder darf nicht gespart werden“

Die ÖVP kritisiert, dass die Stadtregierung nicht ausreichend budgetäre Mittel für die Schulwegsicherung zur Verfügung stellt und in Zukunft sogar weniger Lotsen beschäftigten wird, als im vergangenen Jahr. So wird dabei argumentiert: Der Schulweg ist für Kinder wichtig, um Kompetenz für das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlangen, was ihnen zudem Sicherheit in der Freizeit-Mobilität bringt. Eine besonders wichtige Rolle kommt dabei den Schülerlotsen zu, die den teils noch unerfahrenen Schülern und Kindergartenkindern das sichere Überqueren der Straßen ermöglichen und sie für die Gefahren sensibilisieren.

Budget fließe in in „unnötige“ Projekte

„Wieder einmal spart die Koalition an der völlig falschen Stelle – nämlich an der Sicherheit von Schul- und Kindergartenkindern. Schon jetzt wurden längst nicht alle notwendigen Lotsen zur Verfügung gestellt, die sich viele Eltern und Schulen wünschen. Dass jetzt aber eingespart statt aufgestockt wird, ist der völlig falsche Weg!“, zeigt sich ÖVP-Obmann und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner entrüstet. Zwölf weitere Schulen sollen zu den bislang mit Lotsen „versorgten“ Schulen um Schulwegsicherung angesucht haben. Der Antrag soll abgelehnt worden sein. „Das ist ein Schlag ins Gesicht von Eltern, ihren Kindern und Schulleitungen, die sich um die Sicherheit der Kinder bemühen. Für die Abdeckung aller Schulen benötigt man rund 150.000 Euro. Geld, das Schwentner lieber in unnötige Fahrradstraßen pumpt, als in die Sicherheit von Kindern zu investieren“, so der ÖVP-Obmann empört.

Hohensinner will „nicht lockerlassen“

„Das Straßenamt als zuständige Abteilung ist budgetär mehr als gut ausgestaltet. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre ist anzunehmen, dass das Straßenamt mit Jahresabschluss sicher wieder mit erheblichen Sparguthaben abgeschlossen hat. Ich verlange, dass mit diesem Geld die Aufstockung für die Schulwegsicherung durch Lotsen sichergestellt wird“, so Hohensinner. Ein entsprechender Antrag wurde in der Stadtsenatssitzung am Freitag von Elke Kahr und Judith Schwentner jedoch abgelehnt. „Wir werden hier nicht lockerlassen und weiter Druck ausüben, damit Kinder weiterhin sicher in die Schule kommen.“