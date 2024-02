Frist für bis zu 183 Euro endet: Wie du jetzt zu deinem Geld kommst

Jedes einzelne Produkt bei der Bank Austria muss angegeben werden. Darüber hinaus ist es notwendig, dass je Produkt alle unzulässig bezahlten Gebühren und Entgelte einzeln angegeben werden. Haben Sie zum Beispiel über die Jahre hinweg immer wieder die Gebühr „Information zur Nicht-Durchführung“ bezahlt, müssen Sie diese Gebühr je Verrechnungsmonat angeben; Feb 2020, März 2020, Mai 2020,..

Bevor Sie sich für die Aktion anmelden, müssen Sie zuerst Ihre Kontoauszüge oder Entgeltaufstellungen anhand dieser Gebührenliste durchsuchen.

Suchen Sie via Online-Banking oder in Ihren Kontoauszügen, ob Ihnen die Bank Austria in den laut Liste genannten Zeiträumen Beträge in genannter Höhe verrechnet hat (z.B. Beauftragung eines Rechtsbeistandes, August 2018, 51€). Wurde Ihnen eine oder mehrere dieser Gebühren verrechnet, notieren Sie unterteilt nach Art des Produkts (Sparen, Kredit, Konto) die Art der Gebühr als auch den Monat und das Jahr, in dem Ihnen diese Gebühr verrechnet wurde.

Ein Beispiel:

Produkt SPAREN

Sparbuchsperren wegen Verlustmeldung, Mai 2020 Kraftloserklärung (Einleitung durch die Bank oder Kunden), März 2019

Produkt KREDIT

Abfrage Zentralmelderegister, Februar 2015 Mahnspesen nach 2016

Produkt KONTO

Evidenzgebühr bei Verlassenschaften, November 2018 Information über Nicht-Durchführung von Zahlungstransaktionen, Februar 2020 Information über Nicht-Durchführung von Zahlungstransaktionen, März 2020

Für Gebühr Nr. 3 müssen Sie zusätzlich eine elektronische Belegkopie (Scan, Foto) vorbereiten, da bezahlte Gebühren vor dem 1.1.2016 von Ihnen belegt werden müssen. Mahnspesen müssen Sie anhand von Auszügen belegen, wenn Sie diese vor 2016 bezahlt haben. Wenn Ihnen innerhalb eines Monats eine Gebühr mehrmals berechnet wurde, reicht es, wenn sie diese einmal angeben. Die Bank Austria durchsucht in Folge den gesamten genannten Monat und wird alle betroffenen Gebühren und Entgelte gesammelt rückerstatten.

Diese Daten müssen Sie im Rahmen der Anmeldung angeben, bzw. Belegkopien vor 2016 hochladen. Kund:innen sowie ehemalige Kund:innen, die kein Online-Banking haben, erhalten bei der Bank Austria telefonisch unter der Tel.Nr. 050505-25 Informationen, wie sie zu Kontoaufstellungen bzw. Entgeltaufstellungen zwischen 01.01.2016 und 30.09.2023 gelangen können.