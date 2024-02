Vorhang auf: Diese Blockbuster kommen 2024 ins Cineplexx Graz!

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 13:15 / ©Screenshot "google streetview"

Blockbuster wie „Barbie“, „Oppenheimer“, „Mission: Impossible 7“ und „Rehragout-Rendezvous“ sorgten für einen rekordreichen Kinosommer 2023. Österreichische Produktionen wie „Griechenland“, „Pulled Pork“ und „Ein ganzes Leben“ trugen zu einem herausragenden ersten Quartal bei, in dem Cineplexx über eine halbe Million Besucher bei österreichischen Filmen verzeichnete.

Filmhighlights für 2024

Mit der Dynamik des Vorjahres präsentierte Cineplexx eine Liste von Top-Filmen für 2024. Filme wie „Dune: Part Two“, „Chantal im Märchenland“, „Kung Fu Panda 4“, „Planet der Affen – New Kingdom“, „Alles steht Kopf 2“, „Ich: Einfach Unverbesserlich 4“, „Smile 2“, „Joker: Folie à Deux“ und „Mufasa: The Lion King“ versprechen Kinofans Action, Spaß und Fantasy.

Musik und Kultur im Kino

Das Kinojahr 2024 wird nicht nur von Blockbustern geprägt, sondern auch von Musik- und Kulturveranstaltungen. Künstler wie Coldplay, BTS und Billie Eilish werden ihre Konzertfilme auf der Kinoleinwand präsentieren. Live-Übertragungen aus der Metropolitan Oper in New York mit Inszenierungen von Bizets „Carmen“ und Gounods „Roméo et Juliette“ werden ebenso Highlights sein.

Kino für die ganze Familie

Familien dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, darunter das „Disney Channel Mitmachkino“, die Hoppel-Disco zu Ostern und der SuperKinoSommer mit vielen Überraschungen. Filme wie „Die Chaosschwestern und Pinguin Paul“, „Butterfly Tale“, „Feuerwehrmann Sam – Tierische Helden“ und „Garfield – Eine extra Portion Abenteuer“ stehen ebenfalls auf dem Programm.