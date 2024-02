„Ordentlicher Föhnsturm“ wirbelt durch die Obersteiermark

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 14:22 / ©Montage: Screenshot "zamg.at"/Pixabay

In der oberen Steiermark und anderen höher gelegenen Regionen herrschen derzeit unruhige Wetterbedingungen, wie von Geosphere Austria berichtet wird. Ein lebhafter bis kräftiger Nordwestwind zieht durch das Gebiet und kann lokal sogar Sturmböen verursachen. Insbesondere im nördlichen Bereich der Regionen können sich dichte Wolken aufgrund des starken Windes ansammeln, was zu einer reduzierten Sicht führen kann, vor allem im Mariazeller- oder Ausseerland. Auch Leser berichteten von einem „ordentlichen Föhnwind“ in der Obersteiermark.