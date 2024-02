Bis zu 17 Grad: Hoch „Frank“ bringt subtropische Luft nach Kärnten

Ein „Traumtagerl“ folgt dem nächsten. Alleine für den heutigen Samstagnachmittag, dem 3. Feber, sagt die GeoSphere Austria stellenweise bis zu 17 Grad. Besonders warm soll es in den Tauerntälern mit Föhn werden. Größtenteils winken aber eher um die 12 Grad raus. Zu dem vorfrühlingshaften Wetter kommt noch strahlender Sonnenschein hinzu.

„Mild für Anfang Februar“

Die Prognose für Sonntag sieht ähnlich aus. „Am Sonntag überwiegt in der Nordwestströmung weiterhin der Sonnenschein“, heißt es von der GeoSphere Austria. In der Früh, wie gewohnt, gibt es noch ein paar Wolken und teils Nebel, aber am Nachmittag bleibt der Himmel strahlend blau. „Es bleibt mild für Anfang Februar, die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad, mit Föhn vor allem in Oberkärnten stellenweise auch etwas höher.“

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bis zu 15 Grad und Sonnenschein

Zu Beginn der neuen Woche soll das milde Frühlingswetter anhalten. „Am Montag liegt Kärnten noch einmal in einer kräftigen Nordwestströmung, die speziell in den nördlichen Landesteilen und auf den Bergen zu spüren ist. Dazu scheint verbreitet die Sonne.“ Der Nordföhn sorgt am Montag nochmal für um die 15 Grad. Der Dienstag bringt auch noch einmal sonniges, mildes Wetter und der Wind lässt nach.

Hoch „Frank“ bringt mildes Wetter

Warum aber zeigt sich das Wetter schon Anfang Feber von seiner frühlingshaften Seite? Dazu kann die Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) die Antwort geben: „Der Alpenraum liegt in den kommenden Tagen im Übergangsbereich zwischen einem Hoch über Südwesteuropa und einem umfangreichen Skandinavientief namens Nadine. Mit einer westlichen Höhenströmung gelangt in der kommenden Woche feuchtmilde Luft vom subtropischen Atlantik nach Österreich.“ Am Nordrand des Hochs „Frank“ gelangt subtropische Luft nach Mitteleuropa. Kurzum, es ist das Hoch, dass für lokale Spitzenwerte rund um 15 Grad sorgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 14:48 Uhr aktualisiert