Hoch „Frank“ bringt FrÃ¼hlingsstimmung in die Steiermark

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 15:36 / ©5 Minuten

Dichte Wolken im Norden, begleitet von gelegentlichem Regen, werden von strahlendem Sonnenschein und wenigen Wolkenfeldern überlagert. Trotz leicht frostiger Temperaturen am Morgen werden im Laufe des Nachmittags sehr milde 10 bis 15 Grad erreicht, das Wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Ideal für einen Spaziergang und die Erkundung der reizvollen Landschaft.

Hoch „Frank“ bringt mildes Wetter

Warum aber zeigt sich das Wetter schon Anfang Feber von seiner frühlingshaften Seite? Dazu kann die Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) die Antwort geben: „Der Alpenraum liegt in den kommenden Tagen im Übergangsbereich zwischen einem Hoch über Südwesteuropa und einem umfangreichen Skandinavientief namens Nadine. Mit einer westlichen Höhenströmung gelangt in der kommenden Woche feuchtmilde Luft vom subtropischen Atlantik nach Österreich.“ Am Nordrand des Hochs „Frank“ gelangt subtropische Luft nach Mitteleuropa. Kurzum, es ist das Hoch, dass für lokale Spitzenwerte rund um 17 Grad sorgt.

Frühlingshafte Aussichten

In der Prognose für Montag, dem 5. Februar 2024, bleibt der Nordwestwind im Bergland stark bis stürmisch, begleitet von Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen auf milde 10 bis 15 Grad, lokal sogar bis 17 Grad. Am Dienstag, dem 6. Februar, beruhigt sich der Wind deutlich, und die Sonne dominiert den Tag mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 Grad. Auch am Mittwoch, dem 7. Februar, bleibt es sonnig und mild, mit Höchstwerten von 9 bis 14 Grad, wie die Prognosen der Geosphere Austria versprechen.