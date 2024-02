Derby-Fieber: KAC gegen VSV – Ein Schlagabtausch voller Emotionen

Am Sonntag

Veröffentlicht am 3. Februar 2024

Für VSV-Headcoach Marcel Rodman steht fest: „Ein Derby gewinnt jenes Team, das den Sieg mehr will!“ Trotz unterschiedlicher Formkurven verspricht dieses Duell eine fesselnde Auseinandersetzung auf dem Eis. Die „Adler“ des VSV befinden sich derzeit in einer Achterbahn der Gefühle, während der KAC von Sieg zu Sieg eilt.

„Es läuft bei uns generell gut“

Lukas Haudum, Stürmer des EC-KAC, betont die positive Veränderung im Spielsystem seines Teams. „Es läuft bei uns generell gut, wir spielen heuer ein etwas anderes Eishockey als in der Vergangenheit, nicht unbedingt weniger defensiv, aber in der Offensive haben wir mehr Freiheiten“, so der Stürmer.