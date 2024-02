Plötzlicher Frontal-Crash in Salzburg: Drei Personen verletzt

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 17:10 / ©5 Minuten

Unmittelbar vor dem Tunnelportal des Schönbergtunnels kam es zu einem Frontal-Crash zwischen zwei Autos. Laut Zeugenaussagen geriet der, aus Richtung Zell am See kommende, Wagen eines 36-jährigen Pinzgauers bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-jährigen Rumänen und dessen 54-jährigem Beifahrer kollidierte.

Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurden nach ihrer Erstversorgung verletzt in das Klinikum Schwarzach bzw. das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Der 54-jährige Beifahrer des rumänischen Fahrzeugs konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde ebenso verletzt in das Klinikum Schwarzach gebracht. Die Unfallstelle war für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.