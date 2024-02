Streit eskalierte: Mann (20) zückte Messer und hatte ein klares Ziel

Am 3.Februar 2024, gegen 2.35 Uhr kam es im in der Nähe eines Lokales in Kufstein zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Syrer und einem 28-jährigen Österreicher. Am unterer Stadtplatz soll der 20-jährige Syrer im Zuge dessen versucht haben, dem 28-jährigen Österreicher mit einem Messer in den Bauch zu stechen.

Hinweise gesucht

Eine dritte anwesende Person konnte dies glücklicherweise verhindern. Warum es zu dem Streit kam, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun. Zeugen oder Auskunftspersonen werden gebeten, sich bei der Polizei Kufstein unter der Telefonnummer 059133-7210 zu melden.