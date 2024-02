„Feuerwehr statt Feuerwerk“: Steirer starten wichtiges Volksbegehren

„Der ehrenamtliche Einsatz der rund 340.000 Feuerwehrkameraden in den 4.500 Feuerwehren in Österreich ist von unermesslichem Wert für die Gesellschaft. Starkregen, Waldbrände und Sturmschäden fordern sie immer mehr und bei immer schwierigeren Einsätzen. Entsprechend hoch ist auch der Investitionsbedarf für moderne Feuerwehrfahrzeuge, Gerätschaften für die unterschiedlichsten Einsätze und ein entsprechendes Rüsthaus“, erklären die Florianis in einem offiziellem Feuerwehr Volksbegehren. Dieses kann entweder online oder mit einer Unterschrift im Gemeindeamt unterstützt werden.

„Feuerwehr statt Feuerwerk“

Seit 15. Jänner 2024 kann unterzeichnet werden. Ziel des Volksbegehren ist es, die freiwilligen Feuerwehren vor, im und nach dem Einsatz, mit Spenden zu unterstützen. „Auch eine Umsatzsteuerrückerstattung wäre ein wichtiges und richtiges Zeichen der Wertschätzung für die Freiwilligen Feuerwehren“, heißt es im Volksbegehren. Das Volksbegehren wird auch vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung unterstützt. Mit der Aktion „Feuerwehr statt Feuerwerk“ wird wieder ein starkes Zeichen der Wertschätzung für den großen ehrenamtlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren gesetzt werden. Weiters dabei sind die freiwilligen Feuerwehren aus Leibnitz, der Südoststeiermark, Deutschlandsberg, Voitsberg, Weiz, Hartberg, Leoben und Liezen.

Für die Sicherheit in den Gemeinden

Neben der finanziellen Unterstützung von Gemeinden und Ländern sind die Eigenmittel eine wichtige Säule bei der Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehren in Österreich. „Unsere Feuerwehren sind bei laufenden Kosten und Anschaffungen auch in vielen Bereichen von der starken Teuerung betroffen. Die Spenden werden vor allem für den Erhalt und den Ankauf von Ausrüstung, (Einsatz-) Bekleidung, Fahrzeugen und Material verwendet“, geben die Steirer Florianis bekannt. Somit kann die Sicherheit in der eigenen Gemeinde gefördert werden. Übrigens: Erreicht das Volksbegehren 100.000 Unterschriften für die Behandlung im Nationalrat wird der „Gewinn“ aus Refundierung – BMI Gebühren (über 10.000 Euro) zur Gänze an die Feuerwehrjugend Österreich gespendet.