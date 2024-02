Mord oder doch eine Explosion? Leichen stellen Ermittler vor Rätsel

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 18:28 / ©APA

Dies bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des ermittelnden Landeskriminalamts Niederösterreich auf APA-Anfrage. Die Leichen wiesen Anzeichen von Schussverletzungen auf – wir haben berichtet. Hintergründe sowie die genauen Identitäten waren vorerst nicht bekannt.

Ein lauter Knall löste den Alarm aus

Alarmiert worden war die Feuerwehr gegen 14 Uhr. Pfandler zufolge waren ein Brand bzw. Knallgeräusche im betroffenen Mehrparteienobjekt gemeldet worden. Die Einsatzkräfte rückten an und fanden die drei leblosen Männer. An Ort und Stelle seien „Brandspuren am Balkon und drinnen“ ersichtlich, hieß es. Bei den Ermittlungen stehe man „am Anfang“, betonte der Leiter des Landeskriminalamts. Weiters wird vermutet, dass der Brand von einer noch unbekannten Person gelegt worden sei.

Spurensicherung vor Ort

In den frühen Abendstunden startete die Tatortgruppe in der Wohnung mit der Spurensicherung. Es gehe „Schritt für Schritt, Zimmer für Zimmer“, erläuterte Pfandler. „Danach versuchen wir zu rekonstruieren, was passiert sein könnte.“ Unmittelbare Zeugen des Geschehens gebe es nicht. (APA/red. 3.2.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 18:48 Uhr aktualisiert