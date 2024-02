Tirol im Zentrum: Erdbeben hinterließen Schäden und Angst

Seit dem 9. Jänner stand Tirol vor allem aus einem Grund ständig in den Schlagzeilen. Eine Serie aus zahlreichen Erdbeben suchte das Alpenland heim und machte auf sich aufmerksam. Sieben Beben in Tirol hatten im Jänner Magnituden, welche größer 3 waren. „Mehr als 400 weitere Erdbeben in Österreich wurden instrumentell lokalisiert“, teilte der Erdbebendienst der GeoSphere Austria kürzlich mit.

Erdbebenserie suchte Tirol heim

Im Jänner fand in Tirol eine ungewöhnlich umfangreiche Erdbebenserie statt, die über 350 Ereignisse umfasste. Von den insgesamt 54 Beben ereigneten sich 43 Erdbeben in Tirol. 41 Beben davon wurden von der Bevölkerung wahrgenommen. Die Epizentren lagen im Bereich der Gebirgsgruppe Kirchbergstock, westlich des Pillersees.

Beben riss Bewohner aus dem Schlaf und sorgte für Unruhe

Das stärkste Beben dieser Serie ereignete sich nachts am 23. Jänner kurz vor 5 Uhr morgens. Es wurde mit einer Magnitude von 3,9 gemessen. Über 2000 Wahrnehmungsberichte wurden versendet, darunter befanden sich auch Informationen über leichte Schäden in nahe dem Epizentrum gelegenen Orten. Diese betrafen in erster Linie Risse im Verputz. Auch dieses kräftige Erdbeben schreckte sehr viele Personen aus dem Schlaf, die starken Schwingungen wirkten teils beängstigend. Gegenstände wurden verschoben oder fielen um. Einige Bücher fielen aus Regalen. Die Intensität betrug 5-6 Grad.

©Screenshot GeoSphere Austria

Erdbeben im ganzen Land

Auch das schwache Beben mit einer Magnitude von 1,9 in der Mieminger Kette wurde am 23. Jänner kurz vor 23 Uhr in Obsteig vereinzelt stark verspürt. Das Beben, das in der Nacht am 27. Jänner gegen Mitternacht im Bereich des Fernpasses, 4 Kilometer nordöstlich von Nassereith stattfand, hatte eine Magnitude von 3,6 und wurde von der Bevölkerung sehr stark wahrgenommen. „Über 800 Berichte gingen bei uns ein“, erklärt der österreichische Erdbebendienst. Hier wurden jedoch nur ganz vereinzelt sehr leichte Schäden gemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 19:54 Uhr aktualisiert