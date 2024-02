Erdbebenserie erschütterte Kärnten im Jänner

Die Kärntner wurden im Jänner 2024 durch eine Erdbebenserie ordentlich durchgerüttelt. Insgesamt wurden neun spürbare Erschütterungen verzeichnet. Die Serie begann am 5. Jänner um 3.20 Uhr in der Nacht nordwestlich von Bad Eisenkappel mit einem Erdbeben der Magnitude 2,6 – 5 Minuten berichtete. Das Erdbeben wurde vielen wahrgenommen, wobei die Intensität auf der 12-stufigen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98) den Wert von 4 Grad erreichte.

©Screenshot „zamg.at“

Über 500 Meldungen: Intensives Beben weckte die Kärntner

Am 9. Jänner um 1.02 Uhr Nachts begann eine Serie von Erdbeben in Kärnten am Nordabfall der Karawanken bei Zell-Pfarre mit einem Erdbeben der Magnitude 3,4 – wir haben berichtet. Über 500 Wahrnehmungsberichte wurden dem Österreichischen Erdbebendienst über das Online-Formular gemeldet, so Geosphere Austria. Die Intensität dieses Bebens erreichte einen Wert von 4 bis 5 Grad.

Feldkirchen: Erdbeben am Morgen

In den Morgenstunden des Dienstags am 23. Jänner 2024 hat ein Erdbeben den nordwestlichen Bereich von Feldkirchen in Kärnten erschüttert – hier liest du mehr darüber. Das Beben, das eine Magnitude von 2,0 aufwies, ereignete sich um 8.33 Uhr. Insgesamt wurden im Lauf des Jänners sieben weitere schwächere Erdbeben in Kärnten registriert.