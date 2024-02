Wetterwechsel in Österreich: Zwischen Sonnenstrahlen und Regenschauern

Schnee ist oberhalb von 1100 bis 1300 Metern Seehöhe zu erwarten, begleitet von sporadischen Sonnenmomenten. Der Wind weht lebhaft bis kräftig von Oberösterreich ostwärts, während es in den Niederungen eher windschwach bleibt. Die Temperaturen variieren von minus 3 bis plus 9 Grad am Morgen, steigen tagsüber jedoch auf angenehme 9 bis 15 Grad an, das Wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.