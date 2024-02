Außergewöhnliches Monat: Erbeben rüttelten auch die Steirer wach

Im Jänner 2024 waren in Österreich außergewöhnlich viele Erdbeben für die Bevölkerung spürbar. Insgesamt waren es 54 Erdbeben. Auch in der Steiermark rüttelte zweimal die Erde.

Zwei Beben im Jänner gezählt

Am 22. Jänner kurz nach 11 Uhr ereignete sich westlich von Leibnitz in der Steiermark ein Erdbeben der Magnitude 1,4 – wir haben berichtet. Es wurde von über zwei Dutzend Personen gemeldet. Das schwache Beben wurde aufgrund der geringen Herdtiefe teils deutlich gespürt.

Ein weiteres Beben mit der Magnitude 1,1 gab es knapp fünf Stunden später kurz nach 16 Uhr. Es wurde von Bebengeräuschen begleitet und vereinzelt mit einer Intensität von 3 Grad wahrgenommen. Vielen Bewohnern entging ein leichtes Schaukeln und Rütteln nicht. Auch vor zwei Tagen ereignete sich erneut ein Erdbeben in Leibnitz.

Erdbeben im ganzen Land spürbar

Das wohl heftigste Erdbeben in den vergangen Tagen gab es jedoch vor wenigen Tagen an der steirischen Grenze Südwestlich von Gloggnitz. Ein starkes Erdbeben mit der Magnitude 4,4 hat in der Nacht zahlreiche Menschen geweckt. „Bei dieser Stärke sind vereinzelte leichte Schäden nicht auszuschließen“, gibt der Erdbebendienst der GeoSphere Austria bekannt. Auch in Graz und anderen Teilen des Landes konnte man das Beben deutlich spüren.