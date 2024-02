Sonniger Sonntag in Kärnten: Mildes Wetter und vereinzelte Wolken

Am Sonntag erwartet Kärnten unter dem Einfluss einer Nordwestströmung überwiegend sonniges Wetter. In den frühen Morgenstunden und am Vormittag können vereinzelt nennenswerte Wolken auftreten, und auch einige Nebelfelder sind zu Tagesbeginn möglich. Der Nachmittag verspricht hingegen nahezu wolkenlos zu sein. Trotz des frühen Februartermins bleibt das Wetter mild, wobei die Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad liegen. In Oberkärnten, vor allem in Gebieten mit Föhn, können die Temperaturen stellenweise sogar etwas höher ausfallen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.