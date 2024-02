19 Flüchtlinge transportiert: Mehrere Schlepper vor Gericht

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 08:11 / ©LPD

Einem ukrainischen Staatsangehörigen wird zur Last gelegt, am 21. Dezember 2023 die

rechtswidrige Einreise und Durchreise von sieben Personen (irakisch und syrische

Staatsangehörige) von Slowenien nach Deutschland gefördert und demgemäß unter

Inanspruchnahme eines Entgeltes in Höhe von zumindest 1.000 Euro letztlich geschleppt zu

haben.

Pole und Ukrainer angeklagt

Unterdessen soll ein ukrainischer Staatsangehöriger, am 9. Dezember 2023 am Grenzübergang Wurzenpass, einen palästinensischen und zwei syrischen Staatsangehörigen gegen Entgelt in die EU gebracht haben und ein Pole soll ebenfalls im Dezember 2023 neun syrische Staatsangehörige innerhalb der EU geschleppt zu haben. Die Verhandlungen führen jeweils Richter Gerhard Pöllinger-Sorré und Richterin Marlene Moshammer. Es gilt die Unschuldsvermutung.