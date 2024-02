Skifahrer (63) gegen Liftstütze geprallt – sofort tot

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 08:16 / ©ÖAMTC Kärnten

Am 3. Februar 2024 war gegen Mittag ein 63-jähriger niederländischer Mann im Gemeindegebiet von Hinterglemm unterwegs. Er fuhr eine Ski-Piste am Zwölferkogel hinunter. Nach einer Geländekante prallte der Skifahrer aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Liftstütze. Für den Urlauber kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.