Tödlicher Crash in Lilienfeld: Pensionist (66) erst Tage später gefunden

Ein 66-jähriger Mann aus Wien war am 31. Jänner 2024, gegen 10.30 Uhr, mit seinem Auto in Wienerbruck, Gemeinde Annaberg, unterwegs. Er fuhr im Bezirk Lilienfeld auf der B20 in Richtung Mariazell. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeuglenker von der Fahrbahn ab.

An Unfallstelle verstorben

In einer Böschung rechts neben der Straße, kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der 66-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Tagelang bemerkte den Unfall niemand. Erst gestern, Samstag 3. Februar 2024, wurde der Pensionist entdeckt, erklärte die Polizei Niederösterreich gegenüber den Medien. Leider kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 66-jährige verstarb noch an der Unfallstelle.