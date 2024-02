Mit Aschenbecher das Gesicht zertrümmert: Streit läuft aus dem Ruder

Am 4. Feber, kurz nach 3.30 Uhr, kam es in einem Wolfsberger Nachtlokal zu einem Streit zwischen zwei Lavanttalern, 18 und 20 Jahre alt. Der Streit wurde schließlich immer heftiger, wobei der 18-jährige seinem Kontrahenten plötzlich mit einem Aschenbecher in das Gesicht schlug. Diese erlitt dadurch eine schwere Verletzung und musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden.