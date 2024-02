Villacher Juwelier im großen Stil ausgeraubt: Einbrecher vor Gericht

Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 24. September 2022 in Villach, das Verbrechen des schweren Diebstahls verantworten zu müssen, indem er Schmuck und Uhren in einem Wert von über 58.000 Euro in einem Juweliergeschäft in Villach gestohlen zu haben. Er soll außerdem die Eingangstüre mit einem Brecheisen aufgezwängt und eine Glasvitrine im Inneren zerschlagen haben. Die Verhandlung findet am Donnerstag, dem 8. Feber, mit einem Schöffengericht statt. Richter Gerhard Pöllinger-Sorré hat den Vorsitz. Es gilt die Unschuldsvermutung.