Husten, Schnupfen, Fieber: Grippe-Welle zieht durch die Steiermark

Viele sind es, keiner will es: Aktuell sind wieder unzählige Meschen im ganzen Land krank. Auch vor der Steiermark macht die bekannte Grippe-Welle um diese Jahreszeit nicht halt. Was vorerst mit einem leichten Kratzen im Hals oder ein wenig Husten beginnt, kann sich schnell in eine starke entwickeln. Aktuell liegen rund 39.000 Steirer krank im Bett.

Fälle stark gestiegen

Dies macht sich nicht nur in den Krankenständen bei der Arbeit sichtbar. Auch die Ärzte in den örtlichen Ordinationen werden beinahe fast gestürmt. Die Krankenstandsmeldungen trudeln bei der Österreichischen Gesundheitskasse aktuell nur so ein. Man hat das Gefühl, das halbe Land liegt flach. Medienberichten zufolge haben es besonders rund 56o Personen schwer. Sie leiden nämlich, laut ÖGK, an echter Grippe. Eine wirkliche Besserung ist vorerst wohl nicht in Sicht. Die Krankenstände steigen aktuell immer weiter an. Vergangene Woche waren auch noch zirka 37o Influenzafälle gemeldet. Nicht viel besser sieht es bei den grippalen Infekten aus. In der dritten Woche des Jahres hüteten rund 9.600 Steirer das Bett, nur wenige Tage später sind es bereits über 11.200. Im Vergleich zum Vorjahr, werden 2024 zu dieser Zeit deutlich mehr Infektionsfälle gemeldet.