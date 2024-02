Kritik an neuem Asylheim: „Müssen illegale Massenzuwanderung stoppen“

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 10:53 / ©Land Kärnten/Google Streetview

Der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Feldkirchner Bezirksparteiobmann Dietmar Rauter betont, dass die Freiheitlichen gegen ein neues Asylheim in Waiern sind und fordert die zuständige SPÖ-Landesrätin Sara Schaar zum Stoppen dieser Pläne auf. Rauter hat dazu in der letzten Sitzung des Kärntner Landtages auch einen Antrag eingebracht.

„Milliarden Euro an Kosten für Steuerzahler“

„Die FPÖ tritt als einzige Partei für einen Asylstopp ein. Daher brauchen wir auch keine neuen Asylquartiere. Viele Anrainer haben hier aufgrund der Vorkommnisse in Asylwerber-Quartieren Bedenken. Wir müssen die Asylanträge auf österreichischem Boden aussetzen und die illegale Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls stoppen. Die Politik der offenen Grenzen von SPÖ und ÖVP ist gescheitert. Bereits 2015 gab es einen Kontrollverlust des Staates und Österreich wurde von illegalen Migranten überrannt und 2022 kamen noch deutlich mehr Asylwerber ins Land. Das verursacht jährlich Milliarden Euro an Kosten für die Steuerzahler, während sich unsere eigenen Bürger aufgrund der Rekordteuerungen oft das Leben nicht mehr leisten können“, erklärt der FPÖ-Abgeordnete.

Neue Hauptschlepperroute

Wer über sichere Drittstaaten nach Österreich einreist, habe kein Recht, hier einen Asylantrag zu stellen, so die FPÖ. Es könne nicht sein, dass es offensichtlich freie Fahrt für Schlepper und illegale Migranten nach Österreich gibt, wie man an der neuen Hauptschlepperroute über Slowenien sehe, so Rauter mit Nachdruck.