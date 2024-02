Damit Kinder weniger am Handy sind: Workshops für Klagenfurter Schüler

Die Nachmittagsbetreuung der VS 12 Festung nahm kürzlich am Workshop „Bye Bye Handysucht“ teil.

Die Nachmittagsbetreuung der VS 12 Festung nahm kürzlich am Workshop „Bye Bye Handysucht“ teil.

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 11:10 / ©StadtKommunikation / Hude

Damit der Konsum digitaler Medien aber nicht überhandnimmt und Kinder-Inhalte richtig eingeschätzt werden können, gibt es in Klagenfurter Schulen, Horten und schulischen Tagesbetreuungen Workshops zum Thema Handysucht.

Smartphone & Co bewusst nutzen

Das Smartphone ist zu unserem täglichen Begleiter geworden. Es dient der Arbeit, der Unterhaltung, enthält oft wichtige Dokumente, Ausweise, ermöglicht Zugang zu unserem Bankkonto usw., kurz: Ein Leben ohne Smartphone, Tablet und Co ist im 21. Jahrhundert nicht mehr vorstellbar. Die Kinder wachsen mit den digitalen Medien auf, sie üben oft eine große Faszination auf sie aus. Das Handy bewusst wegzulegen, fällt vielen jungen Menschen schwer. Die Zeit, die Kinder und Jugendliche am Smartphone verbringen, fehlt dann häufig für Schulaufgaben, für Bewegung an der frischen Luft oder für den persönlichen Austausch mit Freunden und Familie. Zudem sind Kinder und Jugendliche mit den Inhalten im Internet oft überfordert. Es können mitunter Ängste, Selbstzweifel oder depressive Verstimmungen entstehen.

Eine frühe Medienkompetenz wird immer wichtiger

Kinder sollen bereits früh einen bewussten Umgang mit digitalen Geräten erlernen, um sich in der Medienwelt sicher und kompetent bewegen zu können. Um auf diese Entwicklungen zu reagieren und die Medienkompetenz von Klagenfurter Schülern zu steigern, wurde der Workshop „Bye, bye Handysucht“ entwickelt. „Es ist unser Ziel, dass Kinder und Jugendliche einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Smartphone und anderen Medien erlernen. Mit diesem Workshop ermöglichen wir es, dass Kinder schon früh Medienkompetenz entwickeln und den Umgang mit digitalen Geräten reflektieren können“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz.

Stadt finanziert Prävention

Erfahrene Trainerinnen des Hilfswerk Kärnten (Fachbereich Psychotherapie, Psychologie und Beratung) beleuchten gemeinsam mit den Kindern Gefahren und Risiken eines übermäßigen Handykonsums und erarbeiten mit ihnen Möglichkeiten eines gesunden Umgangs damit. Die Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt unterstützt diese Initiative und finanziert mehrere Workshops in Klagenfurter Einrichtungen.