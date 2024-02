Große Spannung im Steirerderby: Am Ende trennten sie nur drei Punkte

Bärnbach/Köflach brachte sich gleich zu Beginn 2:0 in Führung, ehe die HSG Holding Graz sich nach fünf Toren in Folge mit 5:2 in Führung brachte. Nach 14 Spielminuten musste der Grazer Rückraumshooter mit einer Verletzung im Oberschenkel vom Spielfeld. Bärnbach/Köflach nutze den Ausfall und drehte die Partie bis zur 23. Spielminute auf 11:9. Graz blieb dran konterte schnell und erkämpfte sich bis zur Halbzeit schließlich eine 15:13-Führung.

Nächstes Spiel bereits vor Augen

Die Grazer Handballer hielten in der zweiten Spielhälfte lange dagegen. Drei Tore in Folge durch die Gegner in fünf Minuten vor Schlusspfiff besiegelten allerdings die Derbyniederlage. Am Ende müssen sich die Grazer mit 26:29 geschlagen geben. Nach dem Derby geht es bereits am Freitag vor dem eigenen Publikum weiter. Im Raiffeisen Sportpark Graz empfängt die HSG Holding Graz den SC Kelag Ferlach.

