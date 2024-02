Flammen qualmten aus Wohnung: Schwerverletzter und drei Kinder im Spital

Zu einem Großeinsatz kam es Samstagabend in Wien. In einem Mehrparteienhaus in Wien-Donaustadt brach ein Zimmerbrand aus. Die Berufsfeuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften aus. Auch die Berufsrettung war mit einer Sondereinsatzgruppe aus 16 Rettungsteams für Ort und übernahm die notfallmedizinische Versorgung.

Mann in Wohnung eingeschlossen

Gegen 21 Uhr brach das Feuer in einer Erdgeschoßwohnung aus. Flammen schlugen bereits aus den Fenstern, als die Feuerwehr am Einsatzort ankam. Das Stiegenhaus stand völlig unter Rauch, den die Wohnungstür stand offen. Sofort machten sich die Florianis auf den Weg in die Wohnung, eine Person war darin eingeschlossen und musste aus den Flammen gerettet werden. Der Mann konnte am Boden liegend vorgefunden, geborgen und ins Freie gebracht werden.

Feuerwehr brachte Bewohner ins Freie

Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Löschleitungen mussten gelegt werden, um die Flammen in Zaum zu halten. Einige Bewohner konnten das brennende Haus rasch selbstständig verlassen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten jedoch auch einige Menschen von der Feuerwehr mit Atemschutz aus ihren Wohnungen gerettet werden. Insgesamt mussten sieben Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden. Darunter befanden sich auch drei Kinder, teilte die Berufsfeuerwehr am heutigen Sonntag, 4. Februar 2024, gegenüber den Medien mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 12:54 Uhr aktualisiert