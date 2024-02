Nach Rauchmelder-Drama bei gehörloser Frau: So will Stadt jetzt helfen

Dieser hatte sich aktiviert, da eine Stehlampe auf einem Hocker umgefallen war und dieser bereits durch die Hitzeentwicklung zu rauchen begann. Eine durch den Alarm wach gewordene Nachbarin verständigte die Feuerwehr, da sie von der Beeinträchtigung der Bewohnerin wusste.

„Frau war völlig überrascht“

„Als wir in die Wohnung kamen, war diese bereits völlig verraucht. Die Frau hatte davon nichts mitbekommen und war völlig überrascht, als sie von den diensthabenden Kollegen geweckt wurde. Stunden später wäre die Frau vermutlich entweder durch die Giftgase oder durch einen Brand umgekommen“, berichtet Brandschutzdirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Bürgermeister will aufklären

„Spezielle Rauchmelder für Gehörbeeinträchtige hätten in dieser Situation einen besseren Schutz gebracht. Es sind diese Melder, die nicht nur mit akustischen Signalen, sondern auch mittels starker Lichtblitze vor einer Bedrohung warnen. Allerdings ist diese Art von Melder in der Öffentlichkeit weniger bekannt“. Für Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider gibt es hier daher einen Handlungsbedarf, um verstärkt auf diese speziellen Melder für hörbeeinträchtigte Personen hinzuweisen. „Ich möchte hier zur Aufklärungsarbeit beitragen. Solche speziellen Rauchmelder mit einer zusätzlichen Alarmierung durch Lichtblitze bieten für gehörbeeinträchtigte Personen mehr Schutz. Ich werde mich dazu auch mit den Gehörlosenverbänden in Klagenfurt in Verbindung setzen“, kündigt Scheider an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 13:39 Uhr aktualisiert