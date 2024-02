Nach Nazi-Vorfall an Kärntner Schule: Pflicht-Ausflug zu KZ gefordert

In einer Kärntner Schule spielten sich vor kurzem schockierende Szenen ab. Zwei 15-Jährige zeigten im Klassenzimmer den Hitlergruß, während Mitschüler vor ihnen mit gesenktem Kopf am Boden knieten. Der Vorfall soll sich drei Tage nach dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust abgespielt haben. Bilder der schockierenden Szenen sollen mit einschlägiger Musik vertont auf einer Internetplattform kursiert sein. Wir haben berichtet.

„Jeder Schüler muss Mauthausen einmal besucht haben“

„Politik und Öffentlichkeit müssen, was rechtsextremes Gedankengut innerhalb der Bevölkerung betrifft, weiterhin wachsam sein. Junge Menschen müssen umfassend aufgeklärt werden.“ „Leider“, so Köfer, „herrschen allgemein in Österreich um die so schreckliche NS-Zeit und die Gräueltaten des Nazi-Regimes sowie die Vorgänge im KZ Mauthausen gravierende Wissenslücken“. Köfer verfolge die klare Zielsetzung, dass jeder Schüler Mauthausen einmal besucht haben muss.

Landesförderung für Schulfahrten

Köfer erinnert in diesem Zusammenhang auch an eine von ihm gestartete Landtagsinitiative betreffend die Einführung einer Landesförderung für Schulfahrten nach Mauthausen, die vom Kärntner Landtag bereits einstimmig beschlossen wurde: „Zwischen 1938 und 1945 waren rund 190.000 Personen in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen sowie in einem der Außenlager inhaftiert. Zumindest 90.000 Personen wurden ermordet.“