Flammen-Inferno in Steinbach: Ferienhaus brannte lichterloh

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 13:51 / ©Freiwillige Feuerwehr Gamlitz

Die freiwillige Feuerwehr Gamlitz rückte nach kürzester Zeit mit drei Fahrzeugen zu dem Feuer aus. Am Einsatzort angekommen, stellte sich der erst gemeldete Wald-/Heckenbrand als Gebäudebrand heraus.

Haus stand im Vollbrand – Bagger kam zur Hilfe

Das Gebäude brannte lichterloh. Auch die Feuerwehr Ehrenhausen wurde nachalarmiert. „Nach kurzer Zeit konnte mit den Löscharbeiten von außen begonnen und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden“, heißt es in einem Einsatzbericht der Florianis. Gemeinsam kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Weiters wurde ein am Gelände stehender Bagger für die Löscharbeiten hinzugezogen. So konnten der Dachstuhl, Deckenteile und Holzriegelwände vom Ferienhaus entfernt und der Brand schließlich zur Gänze gelöscht werden.

Zwei Feuerwehren vor Ort

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen aktuell noch auf Hochtouren. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, wurden die Überreste des Hauses noch auf Glutnester mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund drei Stunden hieß es „Brand aus“ und die Einsatzbereitsaft der freiwilligen Feuerwehren konnten wiederhergestellt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 13:56 Uhr aktualisiert