Torgefährlich: Grazer AK startet mit offensiver Verstärkung

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 14:24 / ©GAK 1902

Der offensive Mittelfeldspieler Murat Satin wird ab sofort das GAK-Trikot tragen. Der 27-jährige kommt von Schwarz-Weiß Bregenz und hat einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Satin, geboren in Innsbruck, begann seine Karriere in der Jugend des SSV Neustift und spielte später für Teams wie FC Wacker Innsbruck, Hacettepe Spor in der dritthöchsten türkischen Spielklasse, SV Ried und Vorwärts Steyr.

Reichlich Erfahrung gesammelt

Zuletzt war er bei Schwarz-Weiß Bregenz aktiv. Seine Laufbahn ist geprägt von vielseitigen Erfahrungen in unterschiedlichen Ligen, darunter über 53 Bundesliga- und 70 2.Liga-Spiele. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Murat einen sehr vielseitigen, torgefährlichen Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Murat ist ein Spieler im besten Alter, der unserem Spiel weitere Möglichkeiten bieten wird“, gibt Sportchef Dieter Elsneg freudig über den Neuzugang bekannt