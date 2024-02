Sturmwarnung in Österreich: „Höhepunkt steht uns noch bevor“

Aktuell ziehen in vielen Teilen des Landes aktuell starke Sturmböen umher. In vielen Gebieten Österreichs wurden bereits erste Warnungen ausgesprochen. Vor allem Teile der Steiermark und Oberösterreich sind betroffen. In Wien, Burgenland und Niederösterreich wurde von der österreichischen Unwetterzentrale bereits Alarmstufe „Rot“ ausgerufen. Hieir sollen die Böen am stärksten werden.

Windspitzen bis zu 110 km/h

„Der Höhepunkt des Sturms steht uns aber noch bevor“, waren die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale (uwz). Der heutige Samstag sei erst der Anfang. Vor allem in der Nacht auf Montag und bis zu Mittag sind im Norden und Osten des Landes Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h zu rechnen. Am Alpenostrand Österreichs ist ein besonders hefiger Sturm zu erwarten. Böen bis zu 110 km/h fegen dort umher.

Süden bleibt verschont

Der Westen und Süden Österreichs kann jedoch aufatmen. In Vorarlberg, Tirol, Kärnten in der Südsteiermark und im Südburgenland sind vorerst keine Sturmböen in diesem Ausmaß in Sicht. Hier bleibt es weiterhin eher windstill bzw. leicht windig.