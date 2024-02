Junges Talent gesichert: Neuer Stürmer für die Wölfe

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 15:00 / ©WAC / Pessentheiner

Beim Klub des amtierenden ivorischen Meisters wurden bereits Spieler wie Salomon Kalou, Gervinho sowie Yaya und Kolo Toure ausgebildet. Im Herbst brachte es der Rechtsfuß bei sieben Einsätzen in der CAF Champions League – der afrikanischen Champions League – auf vier Tore und eine Vorlage. Im Zuge der afrikanischen Nationenmeisterschaft absolvierte Karamoko bereits vier Spiele für seine Nationalmannschaft und verbuchte dabei je ein Tor und eine Vorlage.

Vertrag bis 2027

In Wolfsberg unterschreibt der 1,75 Meter große Ivorer vorbehaltlich des noch ausstehenden Medizinchecks einen Vertrag bis 2027. „Nachdem wir in gewisser Weise mit einem Abgang von Mo Bamba rechnen mussten, haben wir uns natürlich schon länger mit möglichen Alternativen beschäftigt. Sankara Karamoko hat im Videostudium beeindruckt und deswegen haben wir uns gemeinsam mit den Verantwortlichen für ihn entschieden. Er ist ein technisch guter Spieler mit außergewöhnlichem Tempo und passt damit gut zu unserer Spielidee“, so Chef-Trainer Manfred Schmid.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert