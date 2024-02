Kleiner Milo wird überfahren und stirbt: „Helft uns, den Täter zu finden“

Eine Klagenfurter Familie ist derzeit in großer Trauer: Ihr geliebter Hund Milo wurde grausam dem Leben entrissen. „Er war erst sechs Monate alt“, erzählt der Besitzer gegenüber 5 Minuten. Der Schock über den Vorfall sitzt immer noch tief. Ereignet hat sich der Unfall am Freitagvormittag, als der kleine Vierbeiner im Garten mit dem Nachbarshund spielte, anschließend auf eine Katze aufmerksam wurde und ihr hinterherlief. Dann folgte der Schreck: Ein Auto fuhr die Straße entlang und erfasste den Hund, als dieser auf die Fahrbahn lief. Anstatt aber anzuhalten, fuhr der Lenker des Fahrzeuges einfach weiter. Zurück blieb der kleine Milo, der leblos auf der Straße lag. Er hatte den Zusammenstoß nicht überlebt.

Hast du etwas gesehen?

„Wie kann jemand einfach so weiterfahren?“, zeigt sich der Besitzer fassungslos. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass sogar die Nachbarn darauf aufmerksam wurden und aus dem Fenster sahen. Im Schock jedoch wurde dabei vergessen, auf das Kennzeichen zu achten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein weißes Auto handeln, welches laut Angaben des Besitzers mit zu hoher Geschwindigkeit die Straße (30-Zone) entlang fuhr. Die Familie hat den Vorfall zur Anzeige gebracht.

Die Trauer und Bestürzung der Familie ist groß

„Es ist unglaublich, wie einem ein kleines Tier so schnell zu Herzen geht“, erzählt der Besitzer, der den tragischen Vorfall selbst noch nicht ganz fassen kann. Obwohl der junge Milo erst seit fünf Monaten zur Familie zählt, so hat er einen wesentlichen Platz in ihrem Herzen eingenommen. Was bleibt sind zahlreiche, schöne Erinnerungen. „Er war so ein intelligentes Wesen“ und so wird er den Besitzern auch weiterhin im Gedächtnis bleiben.

