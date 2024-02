Mit Auto in Bach gestürzt: Alkolenker (21) verletzt

Ein 21-jähriger Tiroler kam mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er schlitterte im Anschluss rund drei Meter über eine Böschung stürzte in einen dortigen Bach. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.