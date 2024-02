Mega! Nächster Kärntner schafft es zu DSDS

Die Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist für viele Künstler ein Sprungbrett in die Musikbranche. Gerade Jury-Papa Dieter Bohlen macht es einem dort nicht sehr einfach, es ist also eine große Ehre, Teil der Casting-Show sein zu dürfen. In diesem Jahr schaffen diesen Sprung gleich zwei Kärntner. Einer der beiden ist der Klagenfurter Ian Jules, der im Gespräch mit 5 Minuten von seiner Casting-Erfahrung erzählte.

„Ich habe es geschafft!“

Auch ein zweiter Klagenfurter schafft es jetzt in die Show, wie er begeistert der 5-Minuten-Redaktion berichtet. Luki Kapus kommt gerade frisch vom Casting aus Deutschland: „Es war super“, so sein Resümee. Die Anreise sei zwar mit einer 12-stündigen Zugfahrt „etwas anstrengend“ gewesen, aber diese Mühen waren es dem Klagenfurter definitiv wert. Über seinen Aufenthalt in Deutschland gibt es allerlei Positives zu berichten, er schwärmt vom Hotel und auch „die Leute dort waren echt super drauf“. Da sein Besuch in Köln mit dem Karnevalbeginn zusammen fiel, war in der Stadt auch einiges los. Bezüglich seines Auftritts bei DSDS will der Klagenfurter nicht zu viel verraten. „Die Jury war aber total begeistert“, so gibt er bereits erste exklusive Einblicke auf das, was es schon bald im Fernsehen zu sehen geben wird. Ob der Sänger aufgeregt war? „Ja, natürlich! Alles andere wäre nicht normal und langweilig“, so die eindeutige Antwort.

©Leser Der Klagenfurter in dem Hotelzimmer in Köln

Freut sich auf DSDS-Urgestein Dieter

Worauf aber freut sich der Klagenfurter am meisten? Auf DSDS-Urgestein Dieter Bohlen. „Der kennt sich super aus“, so die Begründung. Seine Meinung ist dem Kärntner mitunter am wichtigsten. Für welchen Song aber hat sich der Sänger entschieden, um damit bei der Jury zu punkten? „Ich habe zuerst ‚House of the Rising Sun‘ gesungen, da mir so soulige Sachen sehr liegen. Danach habe ich mein selbstgeschriebenes Lied ‚Pfeifen der Granaten‘ anlässlich zu aktuellen Themen auf der Welt präsentiert. Beides hat der Jury sehr gut gefallen, obwohl mein eigenes Lied ihnen besser gefallen hat“, berichtet der Klagenfurter. Er singt sehr soulige Songs mit viel Gefühl.

„Ihr seid mein Antrieb“

„Alles in allem freue ich mich mega auf meinen Auftritt vor der prominenten Jury. Ich hoffe, dort den gleichen WOW-Effekt erzielen zu können wie bei der Jury in Köln. Ich möchte mich jetzt schon bei allen Menschen bedanken, die an mich glauben und mich unterstützen! Ihr seid mein Antrieb!“, freut sich der Kärntner auf die nächste Zeit.