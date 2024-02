Frau (53) legte Feuer in eigener Wohnung – Mann im Koma

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 16:53 / ©5 Minuten

Zu einem Großeinsatz kam es Samstagabend in Wien. In einem Mehrparteienhaus in Wien-Donaustadt brach ein Zimmerbrand aus. Die Berufsfeuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften aus – wir haben berichtet. Sieben Personen mussten dabei ins Krankenhaus gebracht werden, darunter drei Kinder. Nun kamen neue Details ans Licht.

Decke angezündet und geflohen

Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Nun verdichtet sich die Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung immer mehr. Am heutigen Nachmittag, Sonntag 4. Februar 2024, stellte sich heraus, dass die Lebensgefährtin des Schwerverletzten das Feuer gelegt hat. Es handelt sich um eine 53 Jahre alte Frau. Laut Angaben der Landespolizeiinspektion Niederösterreich, soll die Dame eine Bettdecke angezündet haben. Kurze Zeit später gelang es ihr nicht, den Brand zu löschen und floh aus der Wohnung.

Frau festgenommen – Mann im Koma

Grund für die Aktion sei eine psychische Erkrankung der Frau. Weiters war sie alkoholisiert. Die Frau wird nun angezeigt und in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Ihre Taten, die Decke angezündet zu haben, gab sie in einer Erstbefragung zu. Warum sie den Brand gelegt hat, wird noch ermittelt. Ihr Lebensgefährte konnte „in der letzten Sekunde“ noch gerettet werden und wurde nun in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.