Unglaublich! So warm war es heute in Kärnten

Es ist Anfang Februar und somit befinden wir uns mitten im Winter. Draußen zeigt sich jedoch ein ganz anderes Bild: Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen bringt der Sonntag in Kärnten. Es ist ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Bereits gestern regierten rekordverdächtige Temperaturen in Kärnten, die sich auf das gesamte Wochenende ausweiteten. Spitzenreiter ist Obervellach, dort wurden heute um 14 Uhr 17,5 Grad gemessen. Etwas kühler war es dann schon um 15 Uhr, da hatte es nur noch 16,7 Grad, das zumindest besagen die Messwerte der Wetterstationen der GeoSphere Austria.

Über 15 Grad in einigen Regionen

Auch in Weitensfeld war es um 15 Uhr sehr warm, dort wurden 17,2 Grad gemessen, dicht gefolgt von Gmünd mit 17,1 Grad. In Friesach hatte es zu dieser Uhrzeit 16,2 Grad. An diesem Wert kratzte auch Millstatt, wo es dann schließlich 16,1 Grad hatte.

Wie warm war es in Villach und Klagenfurt?

Etwas „kühler“ war es in Klagenfurt. Dort wurden um 15 Uhr Werte zwischen 9 und knapp 12 Grad gemessen. Da war es in Villach schon etwas wärmer, um dieselbe Uhrzeit hatte es dort fast 13 Grad.