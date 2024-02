Sensationell: LAC-Athleten staubten Meistertitel und Stockerlplätze ab

Die LAC-Goldhamster waren: Günther Gasper (M55) mit fünf Titel und Eva-Maria Fleig (W35), welche sich über vier Goldmedaillen freuen durfte. Richard Peterl (M60) und Valentin Topitschnig (M70) holten je drei Siege, sowie Udo Tröbacher (M45), der zwei Mal Gold gewann. In die Siegerliste trugen sich weiters ein: Margit Gesierich, Georg Frank jun., Andrea Herzog, Nadin Kazianka, Ulrike Striednig und Walter Jakobitsch. Auch in der ÖLV-Cupwertung haben die Lindwurmstädter ordentlich aufgezeigt. Waren die LACler 2023 mit 494 Punkten in der Jahresendwertung noch auf Rang 14, sind die LAC-Oldies aktuell mit 1.201 Punkten überlegen am ersten Rang.

Die Medailenplatzierungen der LACler 1. Platz M55 Günther Gasper Kugel, 10,13m

1. Platz M55 Günther Gasper Stabhoch, 2,50m

1. Platz M55 Günther Gasper Weit, 4,48m

1. Platz M55 Günther Gasper Hoch, 1,40m

1. Platz M55 Günther Gasper Drei, 7,93m

1. Platz W35 Eva-Maria Fleig 60 Meter, 9,20s

1. Platz W35 Eva-Maria Fleig Weit, 3,81m

1. Platz W35 Eva-Maria Fleig Hoch, 1,30m

1. Platz W35 Eva-Maria Fleig 200 Meter, 30,45s

1. Platz M70 Valentin Topitschnig 200 Meter, 32,43s

1. Platz M70 Valentin Topitschnig 400 Meter, 73,49s

1. Platz M70 Valentin Topitschnig 60 Meter, 9,17s

1. Platz M60 Richard Peterl Weit, 4,75m

1. Platz M60 Richard Peterl 200 Meter, 27,58s

1. Platz M60 Richard Peterl Drei, 8,63m

1. Platz M45 Udo Tröbacher Kugel, 8,45m

1. Platz M45 Udo Tröbacher Hoch, 1,25m

1. Platz W50 Margit Gesierich Kugel, 10,73m

1. Platz M40 Georg Frank Weit, 6,15m

1. Platz W55 Andrea Herzog 400 Meter, 94,96s

1. Platz M70 Walter Jakobitsch 1500m Gehen, 9:51,32min

1. Platz M60 Ulrike Striednig 1500 Meter Gehen, 9:38,83min 2. Platz W35 Corinna Dorfer 60 Meter, 9,67s

2. Platz W35 Corinna Dorfer Weit, 3,57m

2. Platz W35 Corinna Dorfer 1500 Meter, 5:56,54min

2. Platz W35 Corinna Dorfer 200 Meter, 33,83s

2. Platz W35 Eva-Maria Fleig Kugel, 6,83m

2. Platz W35 Eva-Maria Fleig 400 Meter, 69,89s

2. Platz M45 Udo Tröbacher 60 Meter, 9,50s

2. Platz M45 Udo Tröbacher Weit, 3,97m

2. Platz W55 Andrea Herzog 60 Meter, 12,50s

2. Platz W55 Andrea Herzog 200 Meter, 42,34s

2. Platz W40 Nadin Kazianka 1500 Meter Gehen, 11:34,80min

2. Platz M40 Georg Frank Kugel, 11,02m

2. Platz M70 Valentin Topitschnig 1500 Meter, 6:43,91min

2. Platz W60 Richard Peterl 60 Meter, 8,40s

2. Platz M60 Richard Peterl 400 Meter, 68,47s

2. Platz W60 Ulrike Striednig 1500 Meter, 6:01,34min

2. Platz M45 Udo Tröbacher 200 Meter, 38,47 3. Platz W40 Nadin Kazianka 60 Meter, 10,94s

3. Platz W40 Nadin Kazianka 400 Meter, 80,96s

3. Platz W40 Nadin Kazianka 1500 Meter, 5:49,82min

3. Platz W60 Ulrike Striednig Weit, 2,49m PB

3. Platz W60 Ulrike Striednig 400 Meter, 84,45s

3. Platz W35 Corinna Dorfer 400 Meter, 78,76s

3. Platz W55 Andrea Herzog 1500 Meter, 6:41,87min

3. Platz M70 Walter Jakobitsch 60 Meter, 11,46s

3. Platz M70 Valentin Topitschnig Weit, 2,36m