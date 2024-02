Derby: Rotjacken triumphieren mit 6:1-Sieg gegen die VSV-Adler

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 19:41 / ©kk

Es war ein spannendes Spiel. Das erste Tor gab es zwar vom VSV, die Rotjacken zogen jedoch im zweiten Drittel rasch nach und konnten sich einen sensationellen Vorsprung sichern. Auch im letzten Spieldrittel bewiesen die Klagenfurter ihr Können. Es folgten noch zwei weitere Tore. Mit einem 6:1-Endpunktestand war es ein klarer Sieg für den KAC.

Erster Punkt geht an Villach

Die ersten 16 Minuten verliefen ohne ein Tor. Dann aber landeten die Adler den ersten Treffer, der Puck des VSV-Schützen Marco Richter landete im Tor und somit gingen die Villacher in Führung. Mit diesem Spielstand endete auch das erste Drittel, in welchem auch zwei Strafen vergeben wurden – an beide Vereine.

Die Rotjacken holen auf

Im zweiten Drittel legten die Klagenfurter schnell nach und schossen gleich drei Tore innerhalb von 15 Minuten. Damit konnten sie sich einen deutlichen Vorsprung sichern. 3:1 – mit diesem Punktestand ging es dann ins letzte Drittel.

Klarer Sieg für KAC

Im letzten Spielabschnitt setzten die KACler noch eins drauf. Zwei weitere Tore wurden geschossen, dem VSV gelang kein weiterer Punkt. Eine weitere Strafe handelten sich die Rotjacken für „Beistellen“ ein. Zum Schluss wurde es noch einmal so richtig spannend, die letzten Minuten brachten noch ein weiteres Tor für den KAC. Mit einem 6:1 Endpunktestand endete das Spiel. Die Freude in Klagenfurt über den sensationellen Erfolg ist riesig.