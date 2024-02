Verletzte Person bei Unfall am Lendkanal: Der Einsatz läuft

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 20:07 / ©5 Minuten

Mehrere Einsatzkräfte versammeln sich aktuell im Bereich des Lendkanals in Klagenfurt. Was ist der Grund für das Großaufgebot? Es soll dort zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Der Einsatz sei aber „brandaktuell“ und die Polizei noch vor Ort. Was aber bereits feststehen soll, ist, dass bei dem Unfall eine Person verletzt wurde. Das Ausmaß ist jedoch noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 20:24 Uhr aktualisiert