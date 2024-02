Villacher Athlet überraschte mit Bronze in Linz

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 21:19 / ©LC Villach

Bei den, heute in Linz, ausgetragenen Österreichischen U20 Hallenmeisterschaften, war mit Jakub Zembaty ein Athlet des LC Villach mit am Start. Der Langsprinter, der erstmals Hallenluft schnupperte, war sichtlich nervös, dennoch konnte er seine starken Trainingsleistungen umsetzen. In einem spannenden Finish holte der LC Villach Athlet mit 51,00 Sekunden überraschend die Bronzemedaille und verfehlte seine Freiluftbestleistung nur hauchdünn.

©LC Villach ©LC Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2024 um 21:22 Uhr aktualisiert