„Schuss“ ertönte, dann brach Panik in Wiener Einkaufszentrum aus

Laut Zeugen soll ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gefallen sein. Das konnte die Polizei nicht bestätigen. Eine derartige Waffe wurde nicht gefunden, sagte Sprecher Markus Dittrich. Allerdings wurde ein Messer sichergestellt.

Streit verlagerte sich in Einkaufszentrum

Mehrere Jugendliche gerieten gegen 18.15 Uhr bei der Schnellbahnstation in Streit, bestätigte die Polizei mehrere Online-Berichte. Dabei soll auch ein Bursch ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Der Streit verlagerte sich dann in die nahe gelegene Millennium City. Am Ende waren fünf Jugendliche leicht verletzt. Einer erlitt Blessuren durch einen Pfefferspray, die anderen aufgrund von gegenseitigen Schlägen.

Keine Waffe gefunden

Das Messer, das zuvor gezückt wurde, wurde später in der Toilettenanlage des Einkaufszentrums entdeckt. Ob ein Schuss abgegeben wurde, ist unklar, eine derartige Waffe konnte nicht sichergestellt werden, sagte Dittrich. Der genaue Ablauf des Raufhandels wird nun ermittelt.

Besucher verließen rasch das Gebäude

Bei dem Vorfall standen die Sondereinheit Wega, die Bereitschafteinheit sowie Bezirkskräfte im Einsatz, so der Polizeisprecher. Stefan Ratzenberger, der als Sprecher für das Einkaufszentrum fungiert, sagte zur APA, dass die Polizeikräfte „sehr schnell“ an Ort und Stelle waren. Am Sonntag waren die Geschäfte geschlossen, jedoch Gastronomie, Kino und Diskothek geöffnet. Die Besucherinnen und Besucher haben das Gebäude schnell verlassen können. Das Videomaterial der Überwachungskameras in der Millennium City und im Außenbereich werden nun der Exekutive zur Verfügung gestellt, um es auszuwerten, sagte Ratzenberger. (APA/red, 4. 2. 24)