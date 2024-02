Wetter am Montag: Die neue Woche startet frühlingshaft

„Am Vormittag gibt es vor allem in Niederösterreich noch örtlich Regenschauer, bei einer Schneefallgrenze von 1200 bis 1700 Meter Seehöhe, zwischendurch gibt es aber auch schon sonnige Phasen. Am Nachmittag scheint dann im Norden und Osten immer öfter die Sonne. Im Westen und Süden scheint meist den ganzen Tag die Sonne“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Lokale Nebelfelder in der Früh sollen sich rasch lichten. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Norden und Osten sowie auf den Bergen lebhaft bis stürmisch aus überwiegend West bis Nordwest.

Kalter Morgen, warmer Nachmittag

In der Früh kann es noch sehr kalt werden mit Temperaturen zwischen minus 4 und plus 5 Grad, in den windigen Regionen werden 6 bis 11 Grad erwartet. Am Nachmittag aber wird es dann warm. Es sollen Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad in einigen Regionen Österreichs gemessen werden.