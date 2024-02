Der Wochenstart bringt knappe 20 Grad in die Steiermark

„Noch einmal weht im Bergland starker bis stürmischer Wind aus West bis Nordwest, der vor allem an der Alpennordseite bis in einige Täler durchgreift. Abgesehen vom Wind verläuft der Tag aber ruhig mit viel Sonnenschein. Anfangs gibt es im nördlichen Bergland vereinzelt noch ein paar dichte Wolken, diese verschwinden aber nach und nach“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es bleibt „ausgesprochen mild für diese Jahreszeit“. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad, mit dem föhnigen Nordwestwind können sogar bis zu 19 Grad gemessen werden.