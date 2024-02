Der Wochenstart bringt bis zu 18 Grad nach Kärnten

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 21:52 / ©5 Minuten

„Am Montag liegt Kärnten noch einmal in einer kräftigen Nordwestströmung, die speziell in den nördlichen Landesteilen und auf den Bergen zu spüren ist. Abgesehen vom teils durchgreifenden Wind verläuft der Tag aber ruhig mit viel Sonne und nur ein paar dünnen, hoch liegenden Wolkenfeldern“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Frühnebel soll es nur lokal geben und selbst dieser soll sich rasch lichten. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad, mit dem Nordföhn sind etwa im Möll- oder Maltatal sowie im Gurktal stellenweise sogar bis zu 18 Grad möglich.