Unfall auf Kreuzung: Pensionist kollidiert mit Motorradlenker (19)

Veröffentlicht am 5. Februar 2024

Gegen 19.30 Uhr kam es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug, gesteuert von einem 84-jährigen Klagenfurter und einem 19-jährigen Motorradfahrer aus St. Veit an der Glan. Der junge Motorradlenker erlitt bei dem Unfall unbestimmten Grades Verletzungen und wurde umgehend von Rettungskräften in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Auch sein 16-jähriger Beifahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum transportiert, glücklicherweise jedoch nur mit leichten Verletzungen. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes werden nun von den örtlichen Behörden untersucht, um die Ursache des Unfalls zu klären.