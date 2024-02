Verkehrsunfall in Spittal: Reiner-Harbach-Straße vorübergehend gesperrt

/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 06:58

Im morgendlichen Verkehrsgeschehen kam es in der Reiner-Harbach-Straße zu einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war und sich überschlug. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort und arbeiten an der Unfallstelle, wie „Antenne Kärnten“ berichtet. Aktuell ist es nicht möglich, diese Straße zu passieren. Für Verkehrsteilnehmer bietet sich als Ausweichroute die Umfahrung über das Stadtgebiet an. Die genaue Unfallursache und mögliche Verletzungen der Beteiligten sind derzeit noch nicht bekannt.